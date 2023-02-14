ОАК обсуждает с Индией возможность локализации производства гражданской техники

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что ОАК обсуждает с Индией возможность локализации производства гражданской авиатехники в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что у ОАК с индийскими партнерами недавно сложилось сотрудничество в сфере гражданской авиации. По его словам, российская сторона предлагает покупку Ил-114 и сотрудничество по МС-21.

«Одна из актуальных сейчас тем — возможность открыть производство самолетов SSJ-100 в базовой версии с европейским сертификатом, который SSJ-100 получил. Так как у нас поставки иностранных комплектующих в страну не осуществляются, поэтому предлагаем нашим индийским коллегам», — заявил он.

Слюсарь добавил, что на мощностях индийской компании HAL можно локализовать проекты гражданской авиации.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации рассказал, что производство истребителей пятого поколения Су-57 вышло на высокосерийный уровень в 2022 году.