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ОАК обсуждает с Индией возможность локализации производства гражданской техники

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что ОАК обсуждает с Индией возможность локализации производства гражданской авиатехники в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что у ОАК с индийскими партнерами недавно сложилось сотрудничество в сфере гражданской авиации. По его словам, российская сторона предлагает покупку Ил-114 и сотрудничество по МС-21.

«Одна из актуальных сейчас тем — возможность открыть производство самолетов SSJ-100 в базовой версии с европейским сертификатом, который SSJ-100 получил. Так как у нас поставки иностранных комплектующих в страну не осуществляются, поэтому предлагаем нашим индийским коллегам», — заявил он.

Слюсарь добавил, что на мощностях индийской компании HAL можно локализовать проекты гражданской авиации.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации рассказал, что производство истребителей пятого поколения Су-57 вышло на высокосерийный уровень в 2022 году.

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