Bloomberg: США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва для стабилизации цен

Власти США планируют продать еще 26 млн баррелей нефти из собственных стратегических резервов страны для стабилизации биржевых цен на топливо. Данную меру планируется реализовать в период с апреля по июнь текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Санкционированная Конгрессом продажа составит 26 миллионов баррелей сырой нефти с апреля по июнь 2023 года. Продажа осуществляется в соответствии с бюджетным мандатом, принятым в 2015 году на текущий финансовый год», — говорится в материале.

После реализации данной меры предполагается, что суммарный объем стратегических нефтяных резервов США сократится с 371,5 млн до 345 млн баррелей при общей вместимости хранилищ в 714 млн баррелей. При этом биржевые трейдеры уже успели отреагировать на планы американских властей отправить на рынок дополнительные объемы нефти, слегка снизив рыночные котировки различных марок сырья, уточняется в заметке.

«Американский бенчмарк West Texas Intermediate упал на 1% до отметки 79 долларов за баррель после объявления о планах властей США по высвобождению большого количества баррелей. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,69% — до $86,01 за баррель», — заключается в статье.

13 февраля власти Евросоюза (ЕС) предрекли цену за баррель нефти Brent на уровне $84,8 в 2023 году. Предыдущий прогноз Еврокомиссии (ЕК) подразумевал, что этот показатель будет находиться в текущем году на отметке $85. При этом обновленный анализ также предполагает, что в 2024 году цена за баррель нефти североморской марки Brent составит $79,9.