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Bloomberg: США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва для стабилизации цен

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Gregory Bull/AP

Власти США планируют продать еще 26 млн баррелей нефти из собственных стратегических резервов страны для стабилизации биржевых цен на топливо. Данную меру планируется реализовать в период с апреля по июнь текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Санкционированная Конгрессом продажа составит 26 миллионов баррелей сырой нефти с апреля по июнь 2023 года. Продажа осуществляется в соответствии с бюджетным мандатом, принятым в 2015 году на текущий финансовый год», — говорится в материале.

После реализации данной меры предполагается, что суммарный объем стратегических нефтяных резервов США сократится с 371,5 млн до 345 млн баррелей при общей вместимости хранилищ в 714 млн баррелей. При этом биржевые трейдеры уже успели отреагировать на планы американских властей отправить на рынок дополнительные объемы нефти, слегка снизив рыночные котировки различных марок сырья, уточняется в заметке.

«Американский бенчмарк West Texas Intermediate упал на 1% до отметки 79 долларов за баррель после объявления о планах властей США по высвобождению большого количества баррелей. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,69% — до $86,01 за баррель», — заключается в статье.

13 февраля власти Евросоюза (ЕС) предрекли цену за баррель нефти Brent на уровне $84,8 в 2023 году. Предыдущий прогноз Еврокомиссии (ЕК) подразумевал, что этот показатель будет находиться в текущем году на отметке $85. При этом обновленный анализ также предполагает, что в 2024 году цена за баррель нефти североморской марки Brent составит $79,9.

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