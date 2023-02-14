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Казахстан за 2022 год увеличил экспорт угля в Европу на 11% из-за антироссийских санкций

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Казахстан за 2022 год увеличил экспорт угля в Европу на 11% из-за антироссийских санкций, сообщает »Sputnik. Ближнее зарубежье» со ссылкой на данные Eurostat.

Чаще всего казахстанский уголь отправляется в Европу через порты Прибалтики — в первую очередь, Латвии. В связи с перенаправлением энергопотоков в Азию, Казахстан получил возможность занять часть российской доли на рынке европейских энергоресурсов — за 11 месяцев 2022 года страны ЕС увеличили импорт угля из Казахстана до 4,9 млн.

При этом в 2021 году этот экспорт составлял 780 тыс. тонн.

Ранее российское правительство одобрило продление на 10 лет соглашения с Казахстаном о транзите в КНР до 10 млн тонн нефти в год.

Отмечается, что соглашение, продленное до 1 января 2034 года, предусматривает транспортировку нефти из РФ в объеме до 10 млн тонн в год в Китай через Казахстан по трубопроводу Атасу — Алашанькоу. 29 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия собирается поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию.

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