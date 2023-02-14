Bloomberg: Швеция станет единственной страной ЕС, экономика которой сократится в 2023 году

По итогам текущего года в Евросоюзе только одна страна столкнется с падением объема валового внутреннего продукта (ВВП). Этим государством станет Швеция в связи со спадом на рынке жилья, банкротством сотен местных компаний и высокой инфляцией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий прогноз Еврокомиссии (ЕК).

«Экономика Швеции вступит в рецессию, поскольку более высокие затраты по займам и падение покупательной способности оказывают давление на потребление, в то время как рынок жилья страны находится в одном из худших периодов в мире. Кроме того, за последнее время уровень инфляции достиг максимума за три десятилетия», — говорится в материале.

Ожидается, что в 2023 году объем производства в строительном секторе экономики скандинавской страны сократится на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В то же время число банкротств компаний в стране увеличилось за январь на 47%, что стало максимальным показателем за последние десять лет, заключается в статье.

2 февраля агентство Bloomberg сообщило, что по итогам января 2023 года число компаний в Швеции, которые подали заявление о банкротстве, достигло 622 компаний. Из них 130 фирм представляли строительный сектор. Негативная динамика связана в первую очередь с резким падением цен на жилье на фоне снижения спроса со стороны населения.