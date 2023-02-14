Bloomberg: Байден назначит своим главным экономическим советником вице-председателя ФРС

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует назначить главным экономическим советником своей администрации вице-председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Ранее американский лидер сказал, что главный экономический советник Белого дома Брайан Диз покидает администрацию.

Издание пишет, что о новом назначении могут объявить 14 февраля. Кроме этого, в агентстве пишут, что должность председателя совета экономических советников займет Джаред Бернштайн, который сменит на этом посту Сесилию Роуз.

Ранее сообщалось, что Байден был разочарован решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В заявлении советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Дизы это решение ОПЕК названо недальновидным на фоне мирового кризиса.