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Путин встретится с крупным бизнесом впервые с начала спецоперации на Украине

«Ведомости»: Путин в марте встретится с представителями крупного бизнеса впервые с начала СВО

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса впервые с начала специальной военной операции (СВО). Глава государства поучаствует в съезде одного из трех главных бизнес-объединений — Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на близкие к РСПП и администрации президента (АП) источники.

По данным источников, близких к РСПП, съезд состоится 16–18 марта в московском Доме музыки. Близкий к АП источник добавляет, что Путин, вероятнее всего, посетит собрание глав крупнейших компаний в первый день мероприятия.

Также издание сообщает, что российский лидер может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник газеты. По словам источника, за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».

«Ведомости» обратили внимание, что последняя подобная встреча Путина с «представителями российских деловых кругов» (а не конкретной организации) прошла 24 февраля 2022 года, уже после того, как президент объявил о начале СВО.

Ранее Путин заявил, что российский бизнес в условиях западных ограничений показывает высокий уровень ответственности перед страной и гражданами.

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