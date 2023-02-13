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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс рубля 13 февраля усилил снижение к европейской валюте — евро подскочила чуть выше 79 рублей, но затем немного откатился. Российская валюта также ослабевает к американскому доллару и китайскому юаню.

Курс европейской валюты с расчетами «завтра» на 18:10 (мск) подрост на 54 копейки, до 78,98 рубля.

Курс американской валюты в то же время увеличился на 42 копейки, до 73,81 рубля. Юань подрос на 5 копеек, до 10,8 рубля.

Ранее сообщалось, что падение курса доллара может спасти мир от глобальной рецессии. Аналитики издания Project Syndicate считают, что это является самой простой формой стимулирования экономики. Авторы ответили, что ослабление курса доллара является хорошей новостью для глобального экономического роста.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал не ждать быстрого отказа от доллара в мире.

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