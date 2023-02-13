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Enkorr: Украина впервые импортировала дизельное топливо из США

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Партия американского дизельного топлива поступила на Украину в феврале. Это первая в истории страны поставка данного вида сырья из США, сообщило украинское издание Enkorr.

По его данным, импорт дизтоплива осуществляла компания «Укрпалетсистем». Производителем нефтепродуктов выступила Marathon Petroleum Company.

Танкер с максимальной загрузкой в 100 тыс. тонн прибыл в порт Гамбурга. Оттуда дизель меньшими объемами в 30 тыс. тонн перевозят в Польшу. Первая партия сырья уже поступила на Украину, при этом сумма сделки не раскрывается.

Ранее стало известно, что Индия увеличивает объемы закупок нефти по скидке из России и поставляет в страны Евросоюза и США топливо после ее переработки. При этом действия Индии соответствуют цели западных стран, которые заключаются в сокращении доходов РФ от продажи энергоресурсов и одновременном предотвращении проблем, связанных с перебоями в поставках нефти. Таким образом Индия не подвергается критике за сотрудничество с Россией.

По информации аналитиков Kpler, Индия в январе отгружала США примерно 89 тыс. баррелей бензина и дизельного топлива в день, что является наивысшим показателем за четыре года.

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