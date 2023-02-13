СМИ: экономист Кынев призвал «Булгаргаз» не платить России неустойку по газовому контракту

Экономист Евгений Кынев призвал крупнейшую болгарскую газораспределительную компанию «Булгаргаз» не выплачивать России неустойку по газовому контракту. Болгарская сторона может отказаться делать это, пояснил порталу «24 часа» экономист. Кынев заявил, что российский «Газпром» якобы не выполнил договоренности между сторонами. Поэтому Болгария, наоборот, вправе потребовать выплаты неустойки от России.

«София не может оценить, покупала ли она топливо по завышенным ценам или нет – для этого необходимо знать, какой в тот период была цена в рублях, и во что обошлись бы операции с российской валютой, потому что посредника стало два – от биржи и от банка», — отметил Кынев.

26 апреля 2022 года агентство ТАСС сообщило, что «Газпром» уведомил «Булгаргаз», что прекращает поставки российского газа с 27 апреля.

По информации Министерства энергетики Болгарии, анализ со стороны «Булгаргаза» и Болгарского энергетического холдинга показал, что предложенная российской стороной двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны.

В начале апреля в болгарском Минэнергетики сообщили, что получили от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях. При этом в ведомстве указали, что страна «планирует придерживаться общеевропейской позиции при оплате топлива и не поддаваться давлению».

До этого представитель правительства Болгарии Лена Бориславова также заявила, что страна не намерена платить за российский газ рублями.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа «недружественным странам». Указ вступил в силу с 1 апреля.

В августе в Болгарии заявили, что София ожидает ответ от «Газпрома» по возобновлению переговоров о поставках газа из России. Министр энергетики подчеркнул, что речь будет идти о старом контракте. Болгарские власти хотят, чтобы те объемы газа, которые должны быть поставлены Софии, были растянуты и на 2023 год. В Госдуме считают, что страны ЕС осознают свое плачевное состояние на фоне энергокризиса.