В ЦРПТ заявили, что средняя цена парфюмерной продукции в России поднялась на 17%

В январе 2023 года средняя цена на парфюмерию была на уровне 1822 рублей, что на 17% выше показателя годом ранее. Об этом газете «Известия» заявили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Среди импортных духов продукция из Франции стала самой популярной, на эту страну приходится более трети оборота иностранного парфюма в России — ее доля составляет 36,5% от зарубежного оборота. На втором месте — Испания (16%), на третьей — Турция (13,2%).

В публикации указали, что на зарубежную продукцию приходится около 43,6% рынка. Остальная часть же занята российской продукцией.

В России на 1 февраля на складах к праздникам 14 февраля и Дню защитника Отечества скопилось около 140 млн флаконов, что на 13,4% больше, чем год назад. Тогда запасы продукции были на уровне 123,3 млн флаконов.

18 октября аналитики Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» заявили, что с июля по сентябрь 2022 года российский рынок парфюмерии показал рост по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. С июля по сентябрь этого года в России было продано парфюмерной продукции на общую сумму 26,4 млрд рублей. Это на 16,3% больше, чем за второй квартал, когда россияне потратили на нее 22,7 млрд рублей.

Маркировка парфюмерии заработала в 2020 году, но до осени 2021-го разрешалось продавать немаркированную продукцию, ввезенную или произведенную ранее.