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В Еврокомиссии заявили, что пик общей инфляции в ЕС пройден

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Global Look Press

В Еврокомиссии заявили, что экономика ЕС смогла избежать рецессии и пик инфляции в союзе пройден. Соответствующими комментариями европейские чиновники сопроводили публикацию зимнего экономического прогноза.

Его составители отмечают, что в то время, как пик общей инфляции был достигнут в октябре — он составил 10,6%, — базовая инфляция в странах ЕС продолжает расти и стоимость электроэнергии остается высокой, поэтому в ЕС прогнозируют дальнейшее ужесточение кредитной политики.

Ожидается, что в 2023 экономика ЕС вырастет на 0,8%, а стран зоны евро — на 0,9%. За 2022 ВВП стран ЕС и зоны евро увеличился на 3,5%. Согласно прогнозам, в первом квартале 2023 года страны ЕС не столкнутся с сокращением ВВП.

В ЕС отметили, что оптовые цены на газ в настоящее время упали ниже уровня до 2022 года благодаря диверсификации источников поставок и резкому спаду потребления энергоресурсов.

Европейские эксперты отмечают, что уровень безработицы в ЕС в конце 2022 года достиг рекордно низкого уровня в 6,1%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о снижении рисков глобальной экономической рецессии вследствие ужесточения кредитной политики центробанков развитых стран.

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