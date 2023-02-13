Темпы роста выручки edtech-компаний в России упали почти до 18% по итогам 2022 года

Темпы роста доходов бизнеса на российском рынке онлайн-образования упали с 70% до 17,9% по итогам 2022 года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные агентства Smart Ranking.

«Темпы роста доходов бизнеса на российском рынке онлайн-образования резко замедлились. Если в 2021 году выручка топ-100 edtech-компаний росла на 70% в годовом выражении, то в 2022 году этот показатель упал до 17,95%», — отметили эксперты.

Участники рынка сошлись во мнении, что основная причина падения рынка заключается в снижении покупательской способности населения. Кроме того, российский рынок покинули крупные зарубежные рекламные платформы. Также упал спрос на бизнес-образование, так как потребители решили держаться за более стабильную работу.

Аналитики посчитали, что несмотря на снижение выручки, наблюдается существенный рост в сегменте детского образования, где рост выручки по итогам прошлого года составил 28,9%, до 26,8 млрд рублей. Это происходит из-за того, что родители, даже в сложных экономических условиях, не хотят экономить на обучении детей.

12 августа в исследовании аналитического агентства «ТМТ-Консалтинг» сообщалось, что несмотря на замедление роста отечественного рынка онлайн-кинотеатров потенциал для его развития в стране есть. Это обусловлено тем, что онлайн видео-сервисами пользуются сейчас только 20% домохозяйств.