В ЕК заявили об успешной переориентации поставок нефти из РФ в незападные страны

Россия смогла успешно переориентировать поставки нефти в другие страны, в частности Китай, Индию и Турцию. Об этом сообщается в опубликованном документе Еврокомиссии (ЕК).

«Россия в ответ на западные санкции смогла в короткие сроки переориентировать свой экспорт нефти на Китай, Индию и Турцию, но ценой предоставления серьезного дисконта, который оценивается в $25 за баррель к цене Brent», — отметили в публикации.

По данным ЕК, основная цена российской нефти сократилась до $60 за баррель в конце января. Кроме того, попытки ввести предельные цены на российскую нефть в будущем могут вызвать дефицит топлива на рынке.

В документе добавили, что цена нефти марки Brent в 2023 году может быть на уровне $84,8 за баррель. Уже в следующем году она составит $79,9 за баррель.

В середине декабря политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков заявил, что введение потолка цен на российскую нефть продиктовано попытками элиты западных стран ограничить прибыль, поступающую в экономику России от продажи энергоресурсов. По словам политолога, доля нефти и газа продолжит занимать значительную роль в мировом энергобалансе.