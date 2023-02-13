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Центробанк с 1 марта повысит обязательные нормативы резервов для российских банков

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк заявил о решении повысить с 1 марта 2023 года обязательные нормативы резервирования для российских банков. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе, он опубликован на сайте ЦБ.

Центробанк объяснил, что решение принято в условиях роста структурного профицита ликвидности и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов российских банков.

Регулятор уточнил, что нормативы для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций с марта вырастут на 1 процентный пункт до 4%. Такой норматив будет установлен по всем категориям обязательств этих участников рынка в рублях.

В то же время для всех банков увеличатся нормативы по всем обязательствам в иностранной валюте. Нормативы с 1 марта вырастут на 2 процентных пункта до 7%.

В ЦБ подчеркнули, что регулятор ранее анонсировал повышение обязательных нормативов по резервам.

Также в ЦБ отметили, что нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств в рублях для банков с базовой лицензией останутся неизменными.

Норма обязательных резервов — установленная законом доля обязательств коммерческого банка по привлеченным депозитам, которую банк должен держать в резерве: или в виде депозита в центральном банке, или в виде наличности у себя. Норма обязательных резервов устанавливает величину гарантийного фонда коммерческого банка, которая обеспечивает надежное выполнение его обязательств перед клиентами. Этот показатель является одним из важнейших в рамках формирования ЦБ денежно-кредитной политики, так как определяет, какую часть привлеченных депозитов банк может направить на предоставление кредитов. Чем выше норма, тем меньше возможностей для кредитования экономики.

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