Компанию из США Paxos обязали прекратить выпуск третьих по капитализации стейблкоинов

Власти США обязали криптовалютную компанию Paxos Trust остановить выпуск третьих в мире по капитализации стейблкоинов. Речь идет о новых токенах Binance USD (BUSD). Соответствующее решение принял Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение криптовалютной биржи Binance.

BUSD является стейблкоином под брендом Binance, который привязан к доллару США. Этот токен появился в 2019 году, его выпустили совместно Paxos и Binance. Для этого они предварительно получили разрешение на это от департамента. По уровню рыночной капитализации – порядка $1,6 млрд, согласно статистике CoinGecko, – BUSD занимает третье место в мире среди стейблкоинов и седьмое – среди всех криптовалют.

Как сообщается в статье, несмотря на остановку выпуска токенов, Paxos продолжит управлять погашением токена BUSD.

Как сообщало издание РБК, на прошлой неделе департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал проверку деятельности Paxos, отказавшись раскрыть детали этой проверки. Кроме того, деятельность компании начала проверять Комиссия по ценным бумагам и биржам Штатов.

РБК отмечает, что на фоне новостей о прекращении выпуска BUSD он буквально за несколько минут потерял 2,5% стоимости, цена на токен снизилась с $315,3 до $307,2.