«Ъ»: ипотека на ИЖС в России составила 1,3% от общего объема рынка в 2022 году

Объемы кредитования на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России по итогам 2022 года составили 1,3% от общего портфеля ипотеки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса «Домклик».

Проникновение ипотеки в сегмент ИЖС тоже пока низкое — 6,3% от всех сделок. В 2022 году в секторе ИЖС было введено 57,2 млн кв. м. За счет ипотеки на ИЖС в прошлом году было профинансировано строительство 3,6 млн кв. м индивидуальных домов, в 2021 году — всего 1,1 млн кв. м, отметили в публикации.

Эксперты рынка посчитали, что спрос на ипотеку в ИЖС есть, но все-таки он существенно зависит от предлагаемых условий. Речь идет о том, что риски невозврата заложены в стоимость кредита, поэтому сам продукт интересен потребителям при наличии субсидий со стороны государства. Кроме того, если человек строит жилье самостоятельно, то удорожание может составить минимум 40%.

Аналитики указали, что продление льготной ипотеки с господдержкой может положительно сказаться на сегменте ИЖС. При этом темпы роста будут зависеть от макроэкономической ситуации в стране. Если экономические показатели не будут ухудшаться, то по итогам 2023 года можно ожидать небольшого роста рынка.

В середине декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата, писал, что объем ввода объектов ИЖС в России в ноябре 2022 году упал до 1,76 млн кв. м. При этом в феврале 2022 года этот показатель был на уровне 7 млн «квадратов». Кроме того, объемы ввода снизились и в динамике за год.