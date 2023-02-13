NF Group: предложение аренды элитных домов в Подмосковье выросло на 42% за год

Издание «РБК.Недвижимость» сообщило, что в 2022 году объем предложения на рынке элитных коттеджей в Подмосковье стоимостью от 400 тыс. рублей в месяц увеличился на 42% по сравнению с годом ранее. Такие данные РБК предоставили в консалтинговой компании NF Group.

Согласно статистике компании, средняя стоимость аренды элитных коттеджей за рассматриваемый период уменьшилась на 33%, до 1,06 млн рублей.

В NF Group отметили, что объем предложения в сегменте элитных коттеджей был обусловлен увеличением спроса на аренду жилья за пределами Москвы перед летним сезоном. Кроме того, спрос подогревали закрытие границ и ограничения на полеты внутри России, указали в компании.

«На рынке элитных коттеджей стало появляться больше предложений и из-за отъезда части арендодателей за границу, а также по причине традиционной ротации арендных домов (освобождения части лотов)», — сказали изданию в компании.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Авито Недвижимость», средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве упала на 21,4% по итогам 2022 года. Средняя съемная квартира в Москве с учетом всех ценовых сегментов и всех районов города, включая центр, в январе 2023 года предлагалась за 55 тыс. рублей в месяц. По динамике спада цен на аренду жилья столица стала лидером среди крупных городов России.