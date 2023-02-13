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Bloomberg: несколько стран ЕС выступили против включения банков РФ в новый пакет санкций

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Некоторые страны Европейского союза не поддерживают решение Брюсселя включить еще несколько российских банков в санкционные списки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Еврокомиссия может предложить (ввести санкции) в отношении большего числа (российских) банков, но некоторые страны выступают против этого», — сказали собеседники издания.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что политики Европейского союза могут включить в десятый пакет санкций против Российской Федерации четыре российских банка, в том числе «Альфа-банк».

Кроме того, по данным издания, в ЕС намерены включить в новый пакет санкций против РФ порядка 130 юридических и физических лиц, в том числе чиновников и журналистов государственных СМИ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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