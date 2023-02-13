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Четверть заявивших об уходе западных брендов покинули российский рынок по итогам 2022 года

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Gareth Fuller/AP

Лишь только 25% брендов из всех тех, которые заявляли об уходе с российского рынка, действительно его покинули и полностью закрылись. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование аналитиков Commonwealth Partnership (CMWP).

Из 85 брендов, заявивших об изменении статуса своего бизнеса в России, только около 25% действительно полностью закрылись. К ним, в частности, относится IKEA, Jysk, Decathlon, бренды группы H&M и часть брендов Inditex Group, отметили аналитики.

По словам руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Татьяны Дивиной, опасения по поводу того, что многие западные бренды покинут российский рынок, не оправдались. Примерно 40% брендов смогли найти способ для того, чтобы остаться и продолжить работу.

В CMWP указали, что 32% брендов смогли найти новых собственников для своего бизнеса, продав или уступив часть прав. Если же продажа происходила, то в большинстве случаев (67%) новыми собственниками стали компании из России. Около 6% организаций продолжили работу после временной остановки.

12 февраля статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что производители одежды из России смогут без особых сложностей заменить товары японского бренда Uniqlo, если он все-таки решит покинуть российский рынок. По его словам, российские производители могут сделать товары куда лучше по качеству, дизайну и стилю. При этом освобожденные площади в торговых центрах не будут пустовать.

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