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Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза на 2023 год с 0,3% до 0,8%

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Суммарный размер валового внутреннего продукта (ВВП) стран Евросоюза (ЕС) по итогам текущего года увеличится на 0,8%. Изначально предполагалось, что данный показатель вырастет только на 0,3%, сообщается в обновленном прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

«Экономика ЕС вступила в 2023 год с лучшими показателями, чем прогнозировалось осенью. Зимний промежуточный прогноз повышает прогноз роста на этот год до 0,8% в ЕС и 0,9% в еврозоне», — говорится в заявлении ЕК.

В настоящее время власти обоих объединений (ЕС и еврозоны) настроены на то, чтобы избежать технической рецессии в текущем году. Этого можно будет достичь в том числе за счет уменьшения темпов инфляции в регионах, которое также предусматривает обновленный прогноз ЕК.

«Прогнозируется, что общая инфляция снизится с 9,2% в 2022 году до 6,4% в 2023 году и до 2,8% в 2024 году в ЕС. В еврозоне прогнозируется замедление роста с 8,4% в 2022 году до 5,6% в 2023 году и до 2,5% в 2024 году», — заключили в ЕК.

7 февраля аналитики Bank of America улучшили прогноз по росту мировой экономики до 2,5% в 2023 году. В банке также считают, что рост ВВП Китая ускорится до 5,5%, а экономика Евросоюза (ЕС) покажет повышение на 0,4% п.п. в текущем году и на 0,9% п.п. — в следующем.

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