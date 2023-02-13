Правительство направит 9,5 млрд рублей на укрепление бюджетов 10 регионов России

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник заявил, что правительство собирается направить 9,5 млрд рублей на укрепление бюджетов десяти российских регионов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Мишустин отметил, что выделенные деньги помогут регионам укрепить бюджеты, привести в баланс доходную и расходную части. Мишустин подчеркнул, что президент России Владимир Путин ранее ставил задачу разработать дополнительные механизмы, которые бы способствовали устойчивости бюджетов регионов России.

8 февраля этого года Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации заявил, что в руководстве России разрабатываются новые меры социальной поддержки участников СВО. Глава кабмина сообщил, что в правительстве скорректировали правила, регулирующие предоставление социальных пособий для добровольцев, получивших инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания. Теперь они смогут одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации. Мишустин также сообщил о разработке других мер по поддержке участников СВО и добавил, что они будут озвучены в ближайшее время.