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Страны ЕАЭС увидели дискриминацию в планах России по онлайн-продаже вина

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полагает, что готовящийся в России эксперимент по дистанционной продаже алкоголя может противоречить договору союза и дискриминировать интересы входящих в него стран (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Как пишет РБК, такие выводы содержатся в письме департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленного в Государственно-правовое управление президента России.

В России дистанционная продажа алкоголя была запрещена в 2007 году.

В 2017 году Минфином был подготовил законопроект, чтобы онлайн-продажа алкоголя могла начаться в 2020 году. Против выступили Минздрав и МВД. Инициатива не прошла.

В апреле 2021-го президент РФ Владимир Путин поручил протестировать продажу алкоголя через «Почту России»: речь шла о продукции, произведенной из выращенного винограда на территории России.

Теперь же предлагается открыть онлайн-продажи производителям российских вин (тихих, игристых и крепленых) в Москве. Заказ можно будет сделать на сайте «Почты России», доставка осуществится через 24 часа после оформления заказа. «Почта России» начала соответствующую подготовку.

Евразийская экономическая комиссия считает, что разрешение продавать только российские вина ограничивает интересы стран ЕАЭС, но при этом крупным производителем вин среди других членов является лишь Армения.

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