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ID Collect: в России доля должников в возрасте 18 — 25 лет уменьшилась вдвое

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Доля молодых россиян среди должников в возрасте от 18 до 25 лет в январе 2023 года относительно такого же месяца 2022 года сократилась вдвое. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect.

Задолжавших людей этой возрастной категории в портфеле банковской цессии (переуступка прав требования долга) за год снизилась вдвое с 4% в январе 2022 года до 2% за такой же период 2023 года.

Количество задолжавших в возрасте от 25 до 35 лет за прошедший год уменьшилось с 29% до 26%. Число заемщиков с долгами по кредиту в возрасте до 35 лет снизилась с 33% до 28%.

На этой неделе «Лента.ру» со ссылкой на статистику коллекторского агентства «Долговой консультант» написала, что темпы сокращения проблемных долгов по ипотечным кредитам в прошлом году замедлились почти в 2,4 раза по сравнению с годом ранее.

Во второй половине января издание РБК, ссылаясь на отчет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), сообщило о снижении на 18,4% в 2022 году уровня среднего платежа россиян по долгам, что стало минимальным за последние три года значением.

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