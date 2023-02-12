Минфин РФ предлагает предоставить налоговый кредит нефтедобытчикам на Ямале 

Министерство финансов Российской Федерации подготовило поправки в налоговый кодекс РФ, который предполагает предоставить налоговый кредит добывающим углеводороды на Ямале компаниям. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кредит будет предоставляться путем применения налогового вычета по НДПИ.

«Налоговый вычет можно будет получить в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на объекты основных средств, необходимые для реализации проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, которые добываются на Ямале», — говорится в публикации.

Также ведомство предлагает увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что на данный момент ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) оценивается в сумму около 6 трлн. рублей.

В настоящее время задачей Минфина, несмотря на возможные риски, санкции, цены на углеводороды и ограничения, является выполнение всех запланированных обязательств перед россиянами и страной, подчеркнул глава министерства.