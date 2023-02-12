Генсек ОПЕК спрогнозировал спрос на нефть в 2023 году выше уровня до пандемии

Спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с. Об этом в эфире телеканала Nile TV заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс на открытии VI Международной выставки EGYPS (Egypt Petroleum Show).

По его словам, к 2025 году спрос на сырье вырастет до 110 млн б/с.

Во второй половине января аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали рост спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 1,9 млн б/с, до 101,7 млн б/с.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Затем агентство Reuters сообщило, что страны-участницы неофициального формата ОПЕК+ не планируют сокращать или наращивать добычу нефти из-за сокращения добычи сырья со стороны России.

Накануне эксперт по мировой экономике из ОАЭ, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара спрогнозировал значительный рост цен на нефть в предстоящие дни, что вызовет решение России о сокращении объема добычи.