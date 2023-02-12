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Bloomberg: ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд

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Umit Bektas/Reuters

Землетрясения в Турции нанесли экономике страны ущерб в размере $84 млрд или около 10% ВВП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики.

По подсчетам бизнес-группы, ущерб жилым строениям в Турции составил $70,8 млрд. Последствия землетрясений также приведут к снижению доходной части бюджета страны на $10,4 млрд, а потери в рабочей силе обойдутся турецкой экономике в $2,9 млрд.

В материале Bloomberg отмечается, что оценки конфедерации выше, чем подсчеты других экономистов. Многие эксперты также сходятся во мнении, что говорить об окончательных последствиях стихийного бедствия сейчас преждевременно.

8 февраля турецкое издание NTV сообщало, что фондовая биржа Турции приостановила торги до вечера 14 февраля впервые за 24 года, чтобы избежать панического избавления от акций турецких компаний после разрушительных землетрясений.

6 февраля в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений, затем, по данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), последовал 1891 афтершок.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 февраля Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число погибших при землетрясении в стране выросло до 29 605.

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