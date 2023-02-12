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Посол России в Бахрейне сообщил о работе над развитием банковского сотрудничества стран

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Hamad I Mohammed/Reuters

Россия и Бахрейн работают над вопросом расширения сотрудничества в банковской сфере. Об этом заявил посол России в королевстве Алексей Скосырев, написало агентство РИА Новости.

«Безусловно, работа для интенсификации взаимодействия по линии кредитных учреждений двух стран ведется, такие возможности имеются», — сказал дипломат, отметив, что налаживание долгосрочного сотрудничества по линии финансовых структур России и Бахрейна поспособствует росту объемов взаимной торговли.

В частности, по словам Скосырева, стороны ведут переговоры по поводу установления корреспондентских отношений межу банками, обеспечения работы платежных карт «Мир» в королевстве, использования национальных валют в торговле.

По его словам, вопрос расширения банковского взаимодействия Россия обсуждает также с представителями всех государств Персидского залива.

Ранее 12 февраля Скосырев заявил о проработке возможности проведения встречи между королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, договоренностей относительно места и времени пока нет.

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