Аналитик Тимонин заявил, что Россия сможет нарастить поставки СПГ в Индию лишь к 2024 году

Поставки СПГ из России в Индию могут существенно вырасти лишь только в 2024 году. Об этом РИА Новости заявил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

«Учитывая текущий высокий уровень контрактации российских заводов СПГ, в 2023 году существенное увеличение поставок маловероятно. Ближайший крупный российский актив, ожидающий ввода и ещё не обеспеченный контрактами, будет запущен не ранее 2024 года», — отметил Тимонин.

Он добавил, что речь идет о второй очереди «Арктик СПГ — 2» мощностью в 6,6 миллиона тонн СПГ в год. При этом перспективы роста поставок есть, так как Индия уже заявляла планы по росту объемов потребления топлива. Кроме того, Россия увеличивает свои мощности и переориентирует поставки на азиатский рынок.

По его словам, российский газ на рынке в Индии достаточно конкурентоспособен. Несмотря на большое транспортное плечо, поставки с арктических активов эффективны, так как цена на них ниже, чем у североамериканских проектов.

В середине декабря Reuters со ссылкой на четыре источника нефтяного рынка сообщил, что российская нефть марки Urals продавалась с большими скидками после введенного 5 декабря потолка цен на нефть. По информации агентства, Индия, крупнейший покупатель российской нефти, приобретала ее по цене значительно ниже предела, установленного странами Запада — $60 за баррель.