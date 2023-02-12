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Правительство намерено ограничить скидку Urals к Brent в $34 за баррель в расчете НДПИ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский кабмин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который предлагает уточнить значение среднего уровня цены экспортной нефти Urals на мировых рынках для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Информацию об этом опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с текстом пояснительной записки к законопроекту, если в апреле скидка на нефть Urals превысит $34 от средней цены североморской эталонной Brent, то власти рассчитают НДПИ исходя из стоимости Urals со скидкой в $34 от Brent.

На сегодняшний день в налогообложении используют цену Urals, рассчитанную британским ценовым агентством Argus. После введения запрета на закупку российской нефти с декабря 2022 года стоимость Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель.

Власти пытаются смягчить эффект сокращения цены Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Бюджет на 2023 год сверстали, исходя из стоимости Urals в размере $70,1/баррель.

На прошлой неделе министерство финансов России заявило, что цена Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель. На этой неделе стоимость апрельских фьючерсов Brent в ходе торгов поднималась выше $82 за баррель.

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