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На Украине выпуск проката в январе 2023 года упал относительно 2022 года почти на 85%

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Металлургические предприятия Украины по итогам января 2023 года сократили объем производства проката относительно такого же месяца 2022 года почти на 84,6%, до 257 тыс. тонн. Об этом написал портал «Укррудпром» со ссылкой на сообщение пресс-службы государственной компании «Укрметаллургпром».

Объем выплавки чугуна за отчетный период уменьшился на 78,5%, до 240 тыс. тонн. Стали в январе произвели в объеме 284 тыс. тонн, что на 84,7% меньше января 2022 года.

В первой половине июня 2022 года агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Укрметаллургпрома» написало, что за пять месяцев украинские металлургические предприятия снизили выпуск металлопродукции на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В конце января стало известно о пятикратном падении относительно 2021 года объемов производства крупнейшей украинской металлургической компании «АрселорМиттал Кривой Рог».

В сентябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные World Steel Association (WSA) сообщила, что производство стали в России в августе 2022 года сократилось на 5,5% по относительно показателя за такой же период 2021 года и составило 5,9 млн тонн.

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