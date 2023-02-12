Евродепутат Бек: США устроили диверсии на «Северных потоках» для разрыва связей РФ и ФРГ

Депутат Европарламента Гуннар Бек заявил, что Запад не заинтересован в открытом расследовании происшествий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

По его словам, Россию демонизируют и заставляют бояться, но в Германии сомневаются в этом.

Бек также отметил, что США устроили диверсию для разрыва экономической связи Москвы и Берлина.

«США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения», — отметил он.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО собрать саммит для расследования подрыва «Северных потоков» на основании информации в расследовании журналиста Сеймура Херша.

Ранее Херш поделился результатами собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в котором он, в частности, обвинил Вашингтон в использовании водолазов-подводников для подрыва. По мнению журналиста, эту операцию готовили в течение девяти месяцев.