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PS: падение курса доллара может предотвратить рецессию в мире

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Maxim Shemetov/Reuters

Падение курса доллара может спасти мир от глобальной рецессии и является самой простой формой стимулирования экономики. Об этом пишет Project Syndicate.

По мере снижения страха перед инфляцией доллар начал ослабевать, предлагая столь необходимую финансовую помощь странам с формирующимся рынком и уменьшая давление на другие центральные банки с целью ужесточения политики, отметили в публикации.

По данным издания, при общем снижении уровня инфляции ожидания роста экономики будут улучшаться. При этом неопределенность на рынке будет постепенно падать, как и курс доллара. По мере того, как ФРС США будет останавливать свою политику ужесточения, все остальные центробанки в мире будут также готовы сделать временную остановку. Все это выманит инвесторов снова к вложениям в рискованные активы.

Автор статьи посчитал, что ослабление курса доллара является хорошей новостью для глобального экономического роста. Причем положительное влияние этого фактора будет сохраняться до тех пор, пока этот рост еще возможен.

25 января издание Al Mayadeen писало, что Китай по паритету покупательской способности обогнал показатели США в 2022 году, что говорит об изживающей себя системе подсчета объемов экономики при помощи ВВП исключительно в долларах. По данным издания, в разных странах за один доллар можно купить больше, чем в самих Штатах. Из-за этого, при подсчетах, ВВП Китая оказывается меньше, чем его реальные показатели.

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