Чистая прибыль банков на Украине уменьшилась на 68% в 2023 году по сравнению с показателями 2021 года, составив 24,7 млрд гривен ($670 млн). Об этом сообщается в отчете Национального банка Украины (НБУ).

«В 2022 году платежеспособные банки получили 24,7 млрд гривен чистой прибыли против 77,4 млрд гривен ($2,1 млрд по текущему курсу) в 2021 году», — отметили в публикации.

По данным регулятора, рентабельность банковского сектора сократилась до 10,9%, в то время как в по итогам 2021 года этот показатель был на уровне 35,1%. Основная причина снижения доходности заключается в резком росте отчислений в резервы на покрытие понесенных и ожидаемых убытков.

В отчете указали, что в резервы под кредиты ушло 107,1 млрд гривен ($2,9 млрд), а 11,7 млрд гривен ($320 млн) было направлено на формирование резервов под другие активы и риски.

26 января телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что корпорации США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку получают от этого большую выгоду. По его словам, инвестиционная компания BlackRock назвала этот конфликт «прекрасной возможностью» превратить Украину в «оплот капитализма»».

До этого Нацбанк Украины опубликовал исследование деловых ожиданий бизнеса страны. В нем говорится, что украинские предприниматели ждут дальнейшей девальвации гривны. По их мнению, в 2023 году курс национальной валюты Украины может ослабеть до уровня в среднем 42,6 гривны за доллар.