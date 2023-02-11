Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощница главы Минфина США Розенберг обсудила в Британии антироссийские санкции

close
100%
Global Look Press

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг во время визита в Великобританию обсудила антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находясь в стране, она провела встречи с широким кругом представителей частного сектора по вопросам, связанным с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и соблюдением санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она также встретилась с членами правительства Великобритании для обсуждения норм регулирования цифровых активов, прозрачности в работе корпораций, соблюдения санкций, «потолка цен» на российскую нефть.

Добавляется, что Розенберг также обсудила с представителями Британии «совместные геополитические вызовы».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что решение России сократить добычу нефти стало ответом на введение Евросоюзом и странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть