Помощница главы Минфина США Розенберг обсудила в Британии антироссийские санкции

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг во время визита в Великобританию обсудила антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находясь в стране, она провела встречи с широким кругом представителей частного сектора по вопросам, связанным с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и соблюдением санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она также встретилась с членами правительства Великобритании для обсуждения норм регулирования цифровых активов, прозрачности в работе корпораций, соблюдения санкций, «потолка цен» на российскую нефть.

Добавляется, что Розенберг также обсудила с представителями Британии «совместные геополитические вызовы».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что решение России сократить добычу нефти стало ответом на введение Евросоюзом и странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть.