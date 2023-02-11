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В испанский порт не пропустили танкер с грузом с бывшего российского судна

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Andrea Comas/Reuters

В порт Таррагона в Испании запретили вход судну Maersk Magellan, которое перевозит дизель, перелитый с бывшего российского судна Nobel. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта, мобильности и городского развития Испании (MITMA).

Отмечается, что морское командование «запретило заход в порт Таррагоны для разгрузки дизельного топлива на судне Maersk Magellan под флагом Сингапура, потому что груз, который он перевозит, происходит с судна Nobel под камерунским флагом, которое до 1 июля 2022 года ходило под российским флагом».

Maersk Magellan запретили заход в испанский порт 9 февраля.

Ранее сообщалось, что в водах Вьетнама около порта Вунгтау грузовое судно с российским экипажем сообщило в морскую администрацию о возникшем на борту пожаре. На борту находился 21 член экипажа, все они, граждане РФ.

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