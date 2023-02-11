На форуме «Просто Капитал» обсудили меры поддержки бизнеса

Представители ПСБ, а также малого и среднего бизнеса обсудили меры поддержки в рамках образовательного онлайн-трека для МСБ, организованного банком на III российском форуме по финансовой грамотности «Просто Капитал».

Спикеры обсудили наиболее актуальные вопросы развития МСБ в России в новых условиях, а также его роль в отечественной экономике. Участники трека отметили, что процветание России зависит от развитого частного предпринимательства.

Для начинающих бизнесменов малого и среднего бизнеса разрабатывается всесторонняя поддержка, в том числе государственные программы льготного кредитования, а ПСБ является активным участником практически всех программ поддержки предпринимательства.

Кроме того, ПСБ помогает своим клиентам расширять свою деятельность на маркетплейсах. По статистике банка, 90% продавцов увеличили свои продажи с помощью вывода товара на маркетплейсы, а для 55% - торговые площадки стали единственным или основным каналом продаж.

Также представители ПСБ рассказали о платежных решениях для бизнеса, которые предоставляет банк, о нововведениях и особенностях налогового законодательства в России, цифровизации МСБ.

В завершении образовательного трека слушателям рассказали о еще одной программе социальной поддержки «Курс малого бизнеса». Она ориентирована на военнослужащих, увольняющихся в запас, и членов их семей.