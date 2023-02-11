Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На форуме «Просто Капитал» обсудили меры поддержки бизнеса

close
100%
prostokapital.ru

Представители ПСБ, а также малого и среднего бизнеса обсудили меры поддержки в рамках образовательного онлайн-трека для МСБ, организованного банком на III российском форуме по финансовой грамотности «Просто Капитал».

Спикеры обсудили наиболее актуальные вопросы развития МСБ в России в новых условиях, а также его роль в отечественной экономике. Участники трека отметили, что процветание России зависит от развитого частного предпринимательства.

Для начинающих бизнесменов малого и среднего бизнеса разрабатывается всесторонняя поддержка, в том числе государственные программы льготного кредитования, а ПСБ является активным участником практически всех программ поддержки предпринимательства.

Кроме того, ПСБ помогает своим клиентам расширять свою деятельность на маркетплейсах. По статистике банка, 90% продавцов увеличили свои продажи с помощью вывода товара на маркетплейсы, а для 55% - торговые площадки стали единственным или основным каналом продаж.

Также представители ПСБ рассказали о платежных решениях для бизнеса, которые предоставляет банк, о нововведениях и особенностях налогового законодательства в России, цифровизации МСБ.

В завершении образовательного трека слушателям рассказали о еще одной программе социальной поддержки «Курс малого бизнеса». Она ориентирована на военнослужащих, увольняющихся в запас, и членов их семей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть