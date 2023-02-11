Эксперт из ОАЭ предупредил о резком скачке цен на нефть

Эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара спрогнозировал значительный рост цен на нефть в предстоящие дни, что будет вызвано решением России сократить добычу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил специалист, любое изменение объемов добычи основными нефтепроизводителями повлияет на цены и рынок.

«Мы уже увидели резкое повышение цен на нефть — до 85 долларов за баррель, несмотря на то, что до этого в течение двух дней наблюдалось их падение», — сказал он.

Аль-Джавабара обратил внимание, что с ноября 2022 года наблюдается падение нефтедобычи в размере 2 млн баррелей.

«Любое сокращение производства повлияет на цены, в частности, решение России вызовет резкий рост цен на нефть в предстоящие дни», — продолжил он.

Эксперт добавил, что в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоносители, который только будет увеличиваться с учетом роста спроса со стороны Китая, отменившего ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией.

10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Он отметил, что Москва не будет продавать сырье странам, поддерживавшим введение потолка цен.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на сообщение двух делегатов организации, страны-участницы ОПЕК+ не планируют сокращать или наращивать добычу нефти из-за сокращения добычи сырья со стороны РФ.

В ОПЕК+ входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан и Россия.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин) на уровне 100$ за баррель, для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.