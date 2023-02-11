Bloomberg: борьба за «потолок» госдолга США может привести к росту американского рынка акций

Фондовый рынок США может получить дополнительный импульс в виде роста цен на акции американских компаний из-за борьбы властей США за поднятие предельной планки государственного долга. Этому может поспособствовать политика представителей местного Министерства финансов (Минфина), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова управляющего фондом Pictet Asset Management Стива Донзе.

В настоящее время размер государственного долга США превышает отметку $31,5 трлн. 8 февраля президент США Джо Байден призвал Палату представителей и сенат согласовать повышение «потолка» госдолга «без предварительных условий», как это делалось прежде.

«Казначейство, не имея возможности занимать, теперь вынуждено снимать средства со своего банковского счета в Федеральной резервной системе, чтобы финансировать себя, накачивая ликвидность в финансовую систему. Это, вероятно, будет поддерживать цены на акции, пока потолок не будет снят», — заявил Донзе.

В последний раз столь ожесточенная борьба за «потолок» госдолга велась в США в 2011 году. Тогда американские власти согласились повысить предельную планку «в последнюю минуту». Во многом данное обстоятельство предотвратило дальнейший спад котировок местного фондового рынка. Соответствующий «толчок» американский рынок акций может получить и в ближайшее время, заключил он.

11 февраля специалист по трудовому праву и праву государственного управления Адам Милл заявил, что превысивший $31,5 трлн госдолг США может привести федеральный бюджет к «полному краху» в ближайшее время. Одна их главных проблем заключается в том, что уже в скором времени процентные выплаты по долгу могут превысить $1 трлн, а ставки по нему могут оказаться на рыночном уровне 4-5% годовых.