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НРА: прогноз Центробанка касательно роста ВВП России по итогам 2023 года вызывает сомнения

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Klaus Ohlenschlager/Global Look Press

Обновленный прогноз Центробанка (ЦБ) по поводу возможного роста объема валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года может не реализоваться на практике. Основные ресурсные отрасли будут находиться в состоянии рецессии, а увеличение производства в строительном и военно-промышленных секторах не сможет выправить кризисную ситуацию в экономике, приводит слова управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина газета «Ведомости».

10 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что динамика ВВП России станет положительной в третьем и четвертом кварталах текущего года. В то же время по оценке валового продукта страны в целом регулятор дает симметричный диапазон от минус 1% до плюс 1%.

«В 2023 году основными драйверами ВВП будет восстановление в торговле, а также строительство и машиностроение в рамках ВПК. В то же время ресурсные отрасли останутся в рецессии, так как адаптация к санкциям требует времени. Прогноз НРА предполагает спад экономики по итогам года в диапазоне 1–1,5%», — заявил Гришунин.

Прогноз аналитиков НРА исходит из нескольких предпосылок для спада экономики по итогам текущего года. Эксперты рейтингового агентства предполагают, что руководство ЦБ изменит тактику сдерживания ключевой ставки и перейдет к стратегии ее повышения в связи с увеличением темпов инфляции и дефицитом федерального бюджета. Эти факторы, в свою очередь, повлияют на снижение производительности в некоторых секторах экономики.

«Ужесточение денежно-кредитной политики валютного регулятора, в частности, плохо скажется на инвестициях и строительстве, в связи с чем вероятна отрицательная динамика ВВП», — заключил Гришунин.

10 февраля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор признает риски роста санкционных ограничений в отношении России в 2023 году. При этом за последнее время повысилась вероятность увеличения ключевой ставки для достижения цели инфляции в 4% в 2024-м.

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