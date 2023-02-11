Посол РФ: соглашение о ЗСТ Индонезии и ЕАЭС может быть подписано в течение двух лет

Посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева в интервью РИА Новости заявила, что переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, и соглашение может быть подписано в течение двух лет.

«В конце прошлого года был запущен процесс переговоров о зоне свободной торговли и соответствующем соглашении между ЕАЭС и правительством Индонезии», — сказала она.

Воробьева добавила, что меморандум о сотрудничестве между ЕАЭС и правительством Индонезии был подписан в 2019 году, а переговоры о ЗСТ стартовали в конце прошлого года. По ее прогнозам, они продлятся порядка двух лет.

Дипломат отметила, что индонезийцы относятся к перспективам этого проекта с большим энтузиазмом.

Ранее Воробьева сообщила, что президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).