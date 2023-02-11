В Иране назвали «данью США» решение Европы ввести потолок цен на российскую нефть

Бывший глава Организации по атомной энергии, член комиссии по энергетике парламента Ирана Ферейдун Аббаси-Давани заявил, что решение стран Европы установить потолок цен на нефть РФ является «данью» США, поскольку Евросоюз не настолько могущественен, чтобы определять стоимость российской нефти. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Давани назвал соответствующее решение Европы политическим и пропагандистским актом.

По его мнению, европейские страны находятся под давлением США и таким образом «платят дань за выходки Вашингтона».

Иранский чиновник добавил, что установление потолка цен на российскую нефть вряд ли отрицательно скажется на экономике РФ, поскольку страна более влиятельна этой сфере производства, а государства Европы будут вынуждены следовать политической линии Москвы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение России сократить добычу нефти стало ответом на введение Евросоюзом и странами «большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть.