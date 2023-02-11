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Финансовый эксперт рассказала о получении двух налоговых вычетов при покупке квартиры

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Граждане России могут вернуть сотни тысяч рублей за счет двух налоговых вычетов при покупке квартиры в ипотеку. Об этом рассказала финансовый эксперт, основатель школы инвестиций Елена Дроздова в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, чтобы получить налоговый вычет после приобретения недвижимости, необходимо являться резидентом России, получать доход, который облагается НДФЛ, иметь в наличии подтвержденные документами расходы для получения вычета.

Сразу два налоговых возврата можно оформить, только если жилье покупали за счет кредита. Это имущественный вычет и за проценты, уплаченные банку.

Сумма, которую можно вернуть, зависит от зарплаты, но составляет не более 650 тыс. руб., отметила Дроздова. С максимального размера для имущественного вычета — 2 млн руб. — получится вернуть 13%, что составит 260 тыс. руб. По выплаченным банку процентам по ипотеке другой лимит — 3 млн руб. С них можно вернуть 390 тыс. руб.

«Если недвижимость приобретена в браке, можно получить максимально 1 300 000 рублей по вычету. Муж и жена могут оба получить 13% с 2 миллионов рублей за покупку недвижимости и с 3 миллионов за проценты по ипотеке. При этом распределить вычет они могут по своему усмотрению. Важно, что квартира должна быть оформлена в общую долевую собственность», — сообщила эксперт.

Во второй половине января член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что с 2023 года можно получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб.

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