Мантуров сообщил, что Россия увеличила экспорт древесины в Северную Африку и Азию

Россия нарастила объем экспорта обработанной древесины в страны Северной Африки, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, написал ТАСС.

Речь идет о продаже за границу, в том числе пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы.

Министр объяснил рост объема экспорта логистическими субсидиями на транспортные расходы лесной промышленности, объем которых в 2022 году составил 8 млрд руб.

Кроме того, увеличению объема отгрузок, по словам Мантурова, способствовало решение о наращивании для нужд промышленности количества контейнерных поездов в восточном направлении.

На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России написал, что объем производства фанеры на территории страны в 2022 году снизился на 29% относительно показателя 2021 года, древесно-стружечной плиты (ДСП) — на 12%.