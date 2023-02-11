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Евтухов заявил, что сроки открытия магазинов Zara станут известны на будущей неделе

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Новые владельцы активов Zara в РФ на новой неделе намерены представить концепцию и сроки открытия магазинов в стране, информировал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах»,— подчеркнул Евтухов.

Также он обратил внимание, что новым владельцам магазинов в России надо еще закончить сделку по приобретению активов в стране.

«Это потребует одобрения правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось», — заключил Евтухов.

Другие подробности по сделки и открытию магазинов компании Zara, ранее прекратившей деятельность на территории России, пока не приведены.

В ноябре прошлого года предполагалось, что Zara и Bershka вернутся в Россию под другими названиями. В Inditex отмечали, что компания достигла первоначального соглашения о продаже Daher своего бизнеса.

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