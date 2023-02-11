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Запрет на вывоз зерна из региона Херсона не подорвет продовольственную безопасность Крыма

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции из Херсонской области не подорвет продовольственную безопасность Крыма. Об этом ТАСС рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, крупнейшее предприятие на территории Крыма по производству хлебобулочных изделий АО «Крымхлеб» имеет запас зерна до конца 2023 года в полном объеме.

«Нужно иметь в виду, что в новых регионах сейчас непростая ситуация ... Необходимо понимать, кто из собственников остался в регионе, кто сбежал, кому принадлежит зерно. Поэтому эта мера больше направлена на то, чтобы не обесценить это зерно, чтобы не было воровства», — добавил Константинов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что вывоз зерновых из Херсонской области без разрешения Минсельхоза региона запрещается до 1 июля. Запрещен вывоз пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы и подсолнечника.

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