«Прогород»: cредняя сумма ипотеки в Москве выросла на 15% по итогам 2022 года

Средняя сумма ипотечного кредита в Москве за 2022 год выросла на 15% и составила 7,42 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Прогород», входящей в группу ВЭБ.РФ.

Как отмечается в материале, годом ранее средняя стоимость ипотечного кредита составляла 6,47 млн руб. Основным фактором ее роста называется удорожание жилья. Общая сумма выданных ипотечных кредитов на покупку московской недвижимости в 2022 году составила 666 млрд руб.

По данным исследования, максимальный объем выдачи ипотеки на покупку жилья в Москве наблюдался в феврале 2022 года — 74 млрд руб., а также в декабре — 87 млрд руб. При этом в январе 2022 года покупатели московской недвижимости занимали в банках в среднем 7 млн руб., в декабре средняя сумма ипотечного кредита составила уже 8 млн руб. Отмечается, что вместе с ростом суммы кредита увеличивались и сроки кредитования. По информации компании «Прогород», к концу 2022 года средний срок ипотечного кредита в Москве составил 24,4 года, в январе он достигал 22,2 года.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи» писала, что средний размер ипотечного кредита на покупку вторичного жилья в крупных российских городах в январе 2023 года составил 3,53 млн руб. По сравнению с годом ранее показатель вырос на 11,5%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что власти должны сделать более доступными ипотечные кредиты на деревянные дома. Он отметил, что «нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли».