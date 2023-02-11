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Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении шести структур Китая

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Liu Jie/Global Look Press

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении шести китайских структур, якобы связанных с военными программами по применению аэростатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Правительство США пришло к выводу, что действия этих шести организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — сказано в заявлении Минторга США.

По версии американских властей, эти структуры КНР «вносятся в «черный список» за поддержку работы китайских военных по модернизации, в особенности аэрокосмических программ НОАК», связанных с применением «дирижаблей и воздушных шаров».

Уточняется, что ограничения не позволят направлять попавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

В конце января сообщалось, что Минторг США включил в свой черный список семь организаций из Ирана за содействие Вооруженным силам РФ и российскому военно-промышленному комплексу (ВПК).

В декабре агентство Reuters передавало, что Минторг США временно отозвал экспортные привилегии у трех физических лиц и двух компаний за поставки в Россию «чувствительной продукции». В ведомстве полагали, что полученная продукция помогала России в проведении спецоперации на Украине, так как часть полученных компонентов «могут быть использованы в военных целях». Министерство лишило физлица и компании привилегий на 180 дней.

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