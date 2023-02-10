Путин поручил сделать доступнее ипотеку при строительстве деревянных домов

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны сделать более доступными ипотечные кредиты на деревянные дома. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли».

«В том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины», — заявил глава государства.

Путин добавил, что для этого можно использовать схему, которая действует при строительстве многоквартирных домов. По его словам, речь идет об эскроу-счетах, которые гарантируют сохранность средств покупателей жилья и финансирование самого строительства.

Ранее Путин предложил выделить 15 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Он отметил, что речь идет о переводе их на топливные гранулы в случаях, когда такой переход целесообразен и экономически обоснован. Глава государства добавил, что у Минфина существует источник дополнительного финансирования для подобной модернизации.

10 февраля Путин прилетел в Архангельскую область, где провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития лесопромышленной отрасли.