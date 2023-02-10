Шмыгаль: Украина привлечет $6 млрд в форме гранта от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство приняло решение о привлечении финансирования в форме гранта (безвозмездной субсидии) от США в размере $6 млрд. Об этом говорится в заявлении украинского кабмина.

«Соответствующий грант поступит через фонд доноров, администрируемый Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития», — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от ряда европейских стран. По его словам, средства будут направлены на социальные нужды.

Ранее Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует запустить открытые аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Как рассказал премьер-министр, правительство 10 февраля одобрило постановление, регулирующее продажу российских активов. Премьер-министр отметил, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, ее энергосистемы, жилья граждан, а также разминирование и многое другое.

10 февраля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса рекордный бюджет для Министерства обороны страны на 2024 год, потому что партийные споры по поводу потолка госдолга поднимают вопрос о глубоком сокращении планов финансирования американских вооруженных сил.