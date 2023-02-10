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Эрдоган: в Турции выдадут пострадавшим от землетрясений пособие на аренду жилья

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти выделят пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны пособие на аренду жилья на год, сумма которого составит около пяти тысяч лир (около $265). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы окажем помощь гражданам в том, что касается аренды жилья — владельцам квартир выплатим 5 тысяч лир в месяц, тем, кто арендовал квартиры (на момент разрушения — «Газета.Ru»), — 2 тысячи лир (около $106)», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что отдал указания соответствующим министерствам. Эрдоган добавил, что по мере разбора завалов будет вестись строительство новых домов.

«Прошу от вас дать нам один год. В течение года с божьей помощью мы завершим эту работу», — заявил президент.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Эрдоган заявлял, что на первоначальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье 10 тыс. лир (около $530).

10 февраля Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 19 388. Он добавил, что еще 77 711 человек получили травмы.

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